Gabriel Luna's "Terminal List" CIA private contractor Freddy Strain acts as a liaison for former Navy SEALs using their skills for profit or revenge.
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