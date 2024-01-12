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Вечный бандеровец

Вечный бандеровец

Только что закончил для издательства очередную книжку про зверства украинских националистов в тридцатые-сороковые годы прошлого века.

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Комментарии
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Oleg Prauskov
Мало этих фашистских прихвостней расстреляли!!!
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15 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Вообще предавать, сдавать, прогибаться, оговаривать, это национальная особенность хохлов. Мать родную оговорят ради себя...
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10 час.
Валерий Бирюков
Правильно. Нужно только помнить, что Хрущёв - внебрачный сын банкира-еврея Перлмутера и хохлушки-горничной, которую потом для сокрытия греха выдали замуж за рабочего. А так, Вы правы.
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4 час.

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