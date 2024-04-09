Благодаря господдержке челябинская компания построит технологическую линию

Erid: LjN8KSHZP Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку Челябинской компании «Два Стахановца»: софинансирует участие в профессиональной выставке и содействует в регистрации прав на интеллектуальную собственность.
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