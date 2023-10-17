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Небензя: голосование по резолюции в СБ ООН о Газе показало, кто «за перемирие»

Небензя: голосование по резолюции в СБ ООН о Газе показало, кто «за перемирие»

Как заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя, голосование в СБ по российскому проекту гуманитарной резолюции с призывом к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта оказалось показательным.

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