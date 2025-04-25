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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Торонто» ведет 3-0 в серии во 2-й раз в эпоху расширения НХЛ. Впервые это произошло в 2001-м против «Оттавы»

25 апреля команда тренера Крэйга Беруби победила «Сенаторс» в гостях со счетом 3:2 в овертайме. Ранее «Торонто» дважды обыграл «Оттаву» дома (6:2, 3:2 ОТ).

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