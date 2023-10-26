В Челябинске до конца месяца изменят четыре трамвайных маршрута

Движение трамваев на северо-западе Челябинска закроют до конца месяца. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в связи с ремонтом трамвайных путей с 18 часов 26 октября до 5.