Лавров заявил о возможности сотрудничества России и США "ради вселенной"

Москва и Вашингтон могли бы сотрудничать "ради вселенной". Такое мнение высказал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью журналисту из Соединенных Штатов Такеру Карлсону, которое было опубликовано 6 декабря.
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