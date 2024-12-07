Суд отказался снимать арест с имущества бывшего замглавы МЧС Кубани Сергея Симоненко

Суд отказался снимать арест с имущества бывшего замглавы МЧС Кубани Сергея СимоненкоТретий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи отказал жене и дочери экс-замначальника кубанского МЧС Сергея Симоненко в снятии ареста с части его имущества.