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Суд отказался снимать арест с имущества бывшего замглавы МЧС Кубани Сергея Симоненко

Суд отказался снимать арест с имущества бывшего замглавы МЧС Кубани Сергея Симоненко

Суд отказался снимать арест с имущества бывшего замглавы МЧС Кубани Сергея СимоненкоТретий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи отказал жене и дочери экс-замначальника кубанского МЧС Сергея Симоненко в снятии ареста с части его имущества.

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