В Госдуме намерены разрешить россиянам направлять свои пенсионные баллы родителям

В Госдуме хотят разрешить россиянам направлять свои пенсионные баллы родителям. Как выяснили «Известия», такой законопроект будет вынесен в нижнюю палату 30 сентября группой депутатов во главе с лидером фракции ЛДПР Леонидом Слуцким.