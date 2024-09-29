В Госдуме намерены разрешить россиянам направлять свои пенсионные баллы родителям

В Госдуме хотят разрешить россиянам направлять свои пенсионные баллы родителям. Как выяснили «Известия», такой законопроект будет вынесен в нижнюю палату 30 сентября группой депутатов во главе с лидером фракции ЛДПР Леонидом Слуцким.
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