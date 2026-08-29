Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Как я монтирую пластиковые окна в каркасном доме: полный разбор узла примыкания

Как я монтирую пластиковые окна в каркасном доме: полный разбор узла примыкания

Когда речь заходит об установке окон в каркасном доме, многие ошибочно полагают, что технология мало чем отличается от работы в кирпичной или панельной многоэтажке.

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