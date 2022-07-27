Строительство моста в Вязьме планируют закончить раньше срока

Об этом сообщает подрядная организация. Заместитель директора ООО «МОСТ-СПЕЦСТРОЙ» Евгений Курган рассказал съемочной группе Вяземского информационного центра, что строительство трехпролетного моста планируется завершить в октябре 2023 года.
Об этом сообщает подрядная организация. Заместитель директора ООО «МОСТ-СПЕЦСТРОЙ» Евгений Курган рассказал съемочной группе Вяземского информационного центра, что строительство трехпролетного моста планируется завершить в октябре 2023 года.
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