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Россия запустит ядерный буксир к Юпитеру

Россия запустит ядерный буксир к Юпитеру

Глава исследовательского Центра имени М. Келдыша (входит в госкорпорацию "Роскосмос") Владимир Кошлаков в воскресенье, 5 ноября, сообщил, что на космодроме Восточный создается инфраструктура для подготовки к запуску транспортно-энергетического модуля (ядерного буксира).

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