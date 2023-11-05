Россия запустит ядерный буксир к Юпитеру

Глава исследовательского Центра имени М. Келдыша (входит в госкорпорацию "Роскосмос") Владимир Кошлаков в воскресенье, 5 ноября, сообщил, что на космодроме Восточный создается инфраструктура для подготовки к запуску транспортно-энергетического модуля (ядерного буксира).