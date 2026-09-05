Владимир Путин присвоил Бийску звание "Город трудовой доблести"

Президент подписал указ о присвоении почетного статуса 12 городам России Президент РФ Владимир Путин присвоил Бийску и еще 11 городам звание "Город трудовой доблести".
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