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Владимир Путин присвоил Бийску звание "Город трудовой доблести"

Владимир Путин присвоил Бийску звание "Город трудовой доблести"

Президент подписал указ о присвоении почетного статуса 12 городам России Президент РФ Владимир Путин присвоил Бийску и еще 11 городам звание "Город трудовой доблести".

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