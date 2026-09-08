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Отдохнуть любой ценой: чем Крым встречает туристов в уникальном туристическом сезоне – 2026

Отдохнуть любой ценой: чем Крым встречает туристов в уникальном туристическом сезоне – 2026

Украина угрожала Крыму "тотальным блэкаутом", перерезанием логистики и другими неприятностями. Получилось? Конечно, нет.

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