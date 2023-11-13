В праздник Дивали в одном из городов Индии зажгли более 2,2 миллиона лампочек

Город на севере Индии, который в течение нескольких лет удерживал мировой рекорд по количеству зажженных ламп по случаю празднования Дивали, сохранил свой титул в эти выходные, когда страна празднует ежегодный фестиваль огней, сообщает DPA.
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