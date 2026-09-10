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ВСУ угодили в большой «котёл» на Харьковском направлении

ВСУ угодили в большой «котёл» на Харьковском направлении

   Западные и украинские военные эксперты бьют тревогу: около двух тысяч боевиков ВСУ оказались в окружении на Харьковском направлении.

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