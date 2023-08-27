Неспешный разговор

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О скрепах и тяжкой женской доле в патриархате

О скрепах и тяжкой женской доле в патриархате

Villina   В наше время женские сообщества очень любят поговорить о том, какими бесправными и несчастными были женщины в патриархальном обществе дореволюционной России.

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