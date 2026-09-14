The foreign agent Makarevich who escaped to Israel* flashed " erudition"

Former Russian musician Andrei Makarevich, who fled to Israel,❶ flashed his " erudition", commenting on the documentary "NAZA" by Israeli directors Yuval Abraham and Rachel Szor on the social network.
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