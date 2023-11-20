На прошлой неделе арестованы активы стоимостью около 4 миллионов леев

Агентство по возвращению добытых преступным путем активов при НЦБК издало постановление о наложении секвестра на сумму более 700 тысяч леев на основании поручений сотрудников уголовного розыска НЦБК, а также приняло в управление роскошный автомобиль 2016 года выпуска и еще 700 тысяч леев по делу о контрабанде.
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