На прошлой неделе арестованы активы стоимостью около 4 миллионов леев

Агентство по возвращению добытых преступным путем активов при НЦБК издало постановление о наложении секвестра на сумму более 700 тысяч леев на основании поручений сотрудников уголовного розыска НЦБК, а также приняло в управление роскошный автомобиль 2016 года выпуска и еще 700 тысяч леев по делу о контрабанде.