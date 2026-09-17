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Лантратова прокомментировала выплаты семьям при рождении ребенка

Лантратова прокомментировала выплаты семьям при рождении ребенка

Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля 2026 года составляет 28 450 рублей 45 копеек.

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