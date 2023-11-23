Молодые учёные из Новосибирской области создают новую вакцину от гриппа

Разработку представили в ИХБФМ СО РАН.Учёные в Новосибирской области представили новую вакцину от гриппа, которую разработали молодые специалисты из молодежной лаборатории структурной биологии ИХБФМ СО РАН.
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