В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Воздушная тревога была объявлена в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных украинской армии частях Херсонской и Запорожской областей.
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