Беседа ТН с автором фото для юбилейного календаря Ильей Гарбузовым

«Тульские новости» выпустили календарь, посвященный 80-летию Великой Победы. За основу взяты были работы тульского фотографа Ильи Гарбузова — в этом материале мы предлагаем познакомиться с автором фотосерии памятных мест Тульской области.
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