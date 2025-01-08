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СК: в Хабаровском крае сошли с рельс 39 груженых углем вагонов

СК: в Хабаровском крае сошли с рельс 39 груженых углем вагонов

Грузовой состав сошел с рельс в Хабаровском крае. ЧП произошло в районе 461 километра частной железнодорожной линии, ведущей от Эльгинского каменноугольного месторождения до порта Эльга, сообщила пресс-служба Восточного МСУТ СК по региону.

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