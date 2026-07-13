В Белгородской области погиб мирный житель из-за атаки ВСУ

Один мирный житель погиб и двое получили ранения в результате атак ВСУ на Белгородскую область. Источник фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова «В селе Березовка Борисовского округа на территорию частного дома сброшено взрывное устройство с беспилотника.