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В Белгородской области погиб мирный житель из-за атаки ВСУ

В Белгородской области погиб мирный житель из-за атаки ВСУ

Один мирный житель погиб и двое получили ранения в результате атак ВСУ на Белгородскую область. Источник фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова «В селе Березовка Борисовского округа на территорию частного дома сброшено взрывное устройство с беспилотника.

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