Как смеется интернет на разных языках

Когда общаешься с представителем другого народа устно, сразу понятно, если собеседник смеется. А как быть в интернете? Жители разных стран по-разному обозначают смех при общении в социальных сетях и мессенджерах, иногда так, что мы бы никогда в жизни не догадались.