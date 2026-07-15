Драма сына Льва Толстого: как Лев Львович всю жизнь искал гармонию и разрушал собственные семьи

Лев Львович Толстой унаследовал от своего знаменитого отца не только имя, но и глубокую внутреннюю драму — постоянные сомнения и сложную борьбу между стремлением к нравственной чистоте и сильными земными привязанностями.
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