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Драма сына Льва Толстого: как Лев Львович всю жизнь искал гармонию и разрушал собственные семьи

Лев Львович Толстой унаследовал от своего знаменитого отца не только имя, но и глубокую внутреннюю драму — постоянные сомнения и сложную борьбу между стремлением к нравственной чистоте и сильными земными привязанностями.

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