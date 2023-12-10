На пороге стагнации: остановит ли дорогая ипотека цены на жилье

Российский рынок жилья находится на перепутье. После нескольких лет бурного роста как в смысле количества квадратных метров, так и в смысле цен, радикально изменилась конъюнктура: резко выросшие ставки поставили под угрозу спрос на новое и вторичное жилье.
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