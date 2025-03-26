Губернатор Севастополя: «Проект «Развитие Балаклавы» нацелен на комплексное развитие территории»

По поручению президента РФ Владимира Путина проект «Развитие Балаклавы» включен в перечень инвестиционных проектов по созданию 12 крупных морских курортов в 10 субъектах страны — «Пять морей и озеро Байкал».
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