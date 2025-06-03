На какие хитрости идут хозяева, чтобы подстричь когти котам

Хозяева часто применяют различные стратегии, чтобы облегчить стрижку когтей кошкам. Это может быть как подбор подходящего момента и места, так и использование успокоительных средств и приемов, позволяющих снизить стресс питомца.
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