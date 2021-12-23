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Обучающийся 10 класса Советской СШ № 2 принял участие во встрече с Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым

Обучающийся 10 класса Советской СШ № 2 принял участие во встрече с Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым

21 декабря в зале заседаний Совета министров Республики Крым прошла встреча Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Крымской Лигой Активистов Совета cтаршеклассников, где на повестке дня стал вопрос реализации предложенных проектов в 2022 году.

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