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Русская весна

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«Причина неизвестна»: В Германии удивились странному решению ВСУ

«Причина неизвестна»: В Германии удивились странному решению ВСУ

Украинские военные разворачивают компоненты своих систем ПВО слишком близко друг к другу, что делает их уязвимыми для российских ракет, пожаловался немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.

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