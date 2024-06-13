«Причина неизвестна»: В Германии удивились странному решению ВСУ

Украинские военные разворачивают компоненты своих систем ПВО слишком близко друг к другу, что делает их уязвимыми для российских ракет, пожаловался немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии