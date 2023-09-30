Решившему отомстить за отца контрактнику дали шесть лет

Гарнизонный военный суд в Новочеркасске вынес приговор рядовым-контрактникам из Астрахани — Рамилю Бимагамбетову, Жанарбеку Джалмухамбетову и Чингисхану Калиеву, в рамках дела, связанного с нападением на своего командира на полигоне «Кадамовский» в Ростовской области, сообщает газета «Коммерсантъ».