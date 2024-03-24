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ВКС разнесли аэродром во Львовской области, который мог принять F-16

ВКС разнесли аэродром во Львовской области, который мог принять F-16

Сегодня 113K прочитали Глубокой ночью 24 марта российские ВКС нанесли крылатыми ракетами большой дальности Х-101 и беспилотниками «Герань-2» массированный удар по военным объектам в Киеве и Львовской области.

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