Летом 2025 года из Астрахани в Петербург отправят готовые модули плавучего дока

Об этом генеральный директор Южного центра судостроения и судоремонта Сергей Карачков сообщил во время визита в Астраханскую область помощника президента РФ, председателя Морской коллегии России Николая Патрушева.
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