До поездки в Лондон украинский лидер Владимир Зеленский избегал открытого конфликта с президентом США Дональдом Трампом, но, встретившись с британцами, ужесточил риторику, ошибочно рассчитывая на ослабление позиции главы Белого дома после выборов в конгресс.
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