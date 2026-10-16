До поездки в Лондон украинский лидер Владимир Зеленский избегал открытого конфликта с президентом США Дональдом Трампом, но, встретившись с британцами, ужесточил риторику, ошибочно рассчитывая на ослабление позиции главы Белого дома после выборов в конгресс.