Киев кинул на помощь элитную часть "Птиц Мадьяра": Что сейчас происходит под Курском

Украина отправляет на передовую свои наиболее боеспособные войска. В приграничье уже переброшены 72-я и 47-я бригады.
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