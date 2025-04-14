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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Для Dave the Diver вышло DLC с героем последних игр серии Like a Dragon

Для Dave the Diver вышло DLC с героем последних игр серии Like a Dragon

Для Dave the Diver вышло DLC с героем последних игр серии Like a DragonВ популярной пиксельной игре Dave the Diver появилось дополнение Ichiban’s Holiday Content Pack, главным героем которого стал харизматичный Итибан Касуга из серии Yakuza (Like a Dragon).

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