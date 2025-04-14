Для Dave the Diver вышло DLC с героем последних игр серии Like a Dragon

Для Dave the Diver вышло DLC с героем последних игр серии Like a DragonВ популярной пиксельной игре Dave the Diver появилось дополнение Ichiban’s Holiday Content Pack, главным героем которого стал харизматичный Итибан Касуга из серии Yakuza (Like a Dragon).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)