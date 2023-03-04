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В ЕП увидели «угрозу» от TikTok на фоне конфликта на Украине

В ЕП увидели «угрозу» от TikTok на фоне конфликта на Украине

Польский европарламентарий Беата Мазурек выразила мнение, что с помощью китайской социальной сети TikTok заинтересованные лица якобы могут «влиять на общественное мнение», в том числе в вопросах, касающихся поддержки Украины со стороны НАТО и ЕС.

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