Инспектор ДПС проводит рейд по проверке столичных таксистов на наличие аттестации, 2026 год © Владимир Астапкович/РИА Новости Жителя Москвы, который решил подработать на своей машине премиум-класса, оштрафовали.
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