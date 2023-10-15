Старые обиды и экономические противоречия разрушили отношения Украины и Польши @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press Tекст: Кирилл Аверьянов «Люди взбешены».
Варшава нашла выгоду в конфликте с Зеленским
Комментарии
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Александр Салтановский
Ещё совсем недавно наркоман зелЁнкин и пшек дУпа, приятельски похлопывали друг друга по спине и целовались в десны в засос и вот тебе на, почти враги? Да пшеки укруинцев во все времена за людей не считали, а обнимал пшек наркомана только в надежде на то, что удастся откусить от цэевропы кусок пожирнее!
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1 д.
VG
Vasily Golov
Какие итоги выборов в Польше по экзитпол
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1 д.
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