Александр Салтановский

Ещё совсем недавно наркоман зелЁнкин и пшек дУпа, приятельски похлопывали друг друга по спине и целовались в десны в засос и вот тебе на, почти враги? Да пшеки укруинцев во все времена за людей не считали, а обнимал пшек наркомана только в надежде на то, что удастся откусить от цэевропы кусок пожирнее!