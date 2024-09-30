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Царьград

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Испугались. Русский ас эффектно заставил американцев дрожать от страха

Испугались. Русский ас эффектно заставил американцев дрожать от страха

Пилот русского истребителя Су-35С напугал представителей американских ВВС во время полёта в районе над Аляской.

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