Как хитро улыбающиеся иноземцы пытались подкупить 'Русскую Общину' после травли детей

Avia.pro - СМИ Современная Россия продолжает сталкиваться с новой реальностью: вместо традиционных лавочек с семечками на каждом углу появляются магазинчики с контрафактным алкоголем, просроченными продуктами и хитро улыбающимися продавцами.
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