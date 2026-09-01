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Царьград

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Танк Abrams ВСУ выслеживали несколько месяцев и уничтожили одним точным ударом FPV-дрона

Танк Abrams ВСУ выслеживали несколько месяцев и уничтожили одним точным ударом FPV-дрона

Военный с позывным Кот рассказал о боевой работе на фронте.Всего один FPV-дрон потребовался русским военным чтобы уничтожить танка Abrams производства США на службе ВСУ.

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