Критик Олег Кармунин — о необычайных приключениях Канье Уэста в России

О том, что американский рэп-артист приедет в Россию с концертами, стало известно 17 августа. Московское концертное агентство Say Agency объявило о проведении двух стадионных шоу американского рэпера на петербургской «Газпром Арене» 10 и 11 октября.
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