«Мирный план», изложенный экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном – это откровенное глумление над украинцами, поскольку почти не отличается от «Стамбула», от которого он в 2022 году отговорил Киев и сказал воевать дальше.
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