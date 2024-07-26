Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Бывший «азовец» наехал на Джонсона: «Борис, сука, зачем мы положили столько людей?»

Бывший «азовец» наехал на Джонсона: «Борис, сука, зачем мы положили столько людей?»

«Мирный план», изложенный экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном – это откровенное глумление над украинцами, поскольку почти не отличается от «Стамбула», от которого он в 2022 году отговорил Киев и сказал воевать дальше.

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Комментарии
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Элла
👍🏻👍🏻👍🏻
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12 час.
Э
Элла
👍🏻👍🏻👍🏻
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12 час.
Eduard
Борис:&quot;Зачем?Выже укропы!&quot;
Ответить
11 час.

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