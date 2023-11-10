В Госдуме предложили сократить рабочую неделю с 40 до 39 часов. По мнению инициаторов законопроекта, добавочный свободный час поможет уменьшить негативное воздействие на психическое и моральное состояние работников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии