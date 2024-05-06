Иск депутата к бойцу СВО миллионы

Руслан Техажев

Самое плохое в нашей политической системе-безответственность политиков и за слова и за дела! Этот Семигин должен за свои поступки! а не только за слова - стреляться, а он ещё в думе комитетом управляет, и партию возглавляет. Вот где настоящие враги России и нашего Президента!