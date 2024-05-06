История с делом депутата Семигина к участнику СВО вышла на новый уровень. Ранее политик потребовал с бойца через суд 6 млн рублей.
Иск депутата к бойцу СВО миллионы
Комментарии
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Охренеть. Какой-то депутат рот раззявил против Воина. Совсем берега попутал.
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16 час.
Руслан Техажев
Самое плохое в нашей политической системе-безответственность политиков и за слова и за дела! Этот Семигин должен за свои поступки! а не только за слова - стреляться, а он ещё в думе комитетом управляет, и партию возглавляет. Вот где настоящие враги России и нашего Президента!
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16 час.
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