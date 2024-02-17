17 февраля — какие приметы соблюдали на Руси в этот день

Народный календарь почитает 17 февраля как день Николы Студеного, а православная церковь вспоминает сегодня преподобного Николая — исповедника игумена Студийского, жившего в девятом веке, в период гонений византийского императора Льва Армянина на христиан.
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