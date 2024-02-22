Петербуржцам рассказали, как подготовить дачу к летнему сезону и получить ранний урожай

Садоводам напомнили, что перцы и высокорослые помидоры уже можно начать выращивать дома. Тёплый конец февраля — самое время скрыть стволы плодовых деревьев c южной стороны от солнечных ожогов и максимально освободить места для посадки ранней зелени, чтобы почва хорошо прогрелась.